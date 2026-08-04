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Kogel is door de kerk: Ajax presenteert Marc-André ter Stegen

Max
bron: Ajax
Marc-André ter Stegen
Marc-André ter Stegen Foto: © BSR Agency

Ajax heeft de komst van Marc-Andre ter Stegen wereldkundig gemaakt. De doelman wordt voor één seizoen gehuurd van FC Barcelona. 

De transfer van Ter Stegen hing al een tijdje in de lucht, maar werd dinsdagochtend officieel bevestigd door Ajax. De 34-jarige doelman komt voor één seizoen naar Amsterdam. De Duits international brengt een schat aan ervaring mee; Ter Stegen keepte meer dan 400 wedstrijden voor FC Barcelona. 

Ter Stegen is een bekende van trainer Míchel. Het afgelopen halfjaar werd hij door FC Barcelona al verhuurd aan Girona. Door blessureleed kwam hij slechts twee keer in actie voor de degradant. 

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