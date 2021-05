Geschreven door Jessica Westdijk 25 mei 2021 om 21:05

Als landskampioen plaatste Ajax zich opnieuw rechtstreeks voor de Champions League. Het toernooi is doorgaans behoorlijk lucratief en wordt komend seizoen nog wat lucratiever. De premies zijn namelijk verhoogd.

Zo stijgt de startpremie naar € 15,64 miljoen. Dat geld heeft Ajax dus sowieso al binnen. Vorig seizoen lag de startpremie € 390.000 lager. En ook met goede resultaten kan meer verdiend worden dan afgelopen seizoen. Een overwinning in de groepsfase levert komend seizoen € 100.000 extra op, in totaal € 2,8 miljoen per overwinning dus. Ook een gelijkspel levert iets meer op, €930.000 tegenover € 900.000 afgelopen jaar.

Komt Ajax verder in het toernooi, dan valt er ook weer meer te verdienen. Een plek in de knock-outfase levert komends eizoen € 9,6 miljoen op, tegenover € 9,5 miljoen afgelopen jaar. Ook de premie voor het halen van de kwartfinale stijgt met een ton, naar € 10,6 miljoen. Voor het bereiken van de halve finale en finale is er een toename van € 500.000. Een plekje in de halve finale levert komend seizoen € 12,5 miljoen op en een finaleplek € 15,5 miljoen. Tot slot mag de winnaar € 20 miljoen bijschrijven, een stijging van € 1 miljoen.

Hoe lucratief de Champions League voor Ajax zal worden, moet komend seizoen gaan blijken. Ajax is in pot 3 terecht gekomen en kan daardoor een lastige loting tegemoet zien. In het onderstaande artikel vind je de voorlopige potindeling.