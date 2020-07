Geschreven door Jessica Westdijk 09 jul 2020 om 14:07

Het oorspronkelijke plan was dat aanwinst Antony afgelopen week gepresenteerd zou worden, maar zijn komst naar Amsterdam laat nog even op zich wachten. Dat meldt De Telegraaf.

Het streven is nu om de Braziliaanse aanvaller eind juli in Amsterdam te hebben, mooi op tijd om aan te sluiten bij de voorbereiding van Ajax, die op dat moment start.

Door het coronavirus is er wat vertraging gekomen in de komst van Antony, die de op één na duurste Ajax-aankoop allertijden is. Het coronavirus woedt hevig in Brazilië. “De enige concrete informatie die ik op dit moment heb, is dat ik twee dagen achter elkaar zal worden getest”, zo laat Antony zelf weten aan De Telegraaf.