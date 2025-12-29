AD Voetbalpodcast
'Farioli keerde sentiment bij Ajax': "Een hele grote fout geweest"
'Komst Cruijff biedt kansen in Indonesië': "Uiteindelijk munt slaan"

Arthur
bron: De Telegraaf
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

Het markeert het begin van een bijzonder nieuw hoofdstuk in zowel de rijke geschiedenis van Ajax als die van de familie Cruijff. Bijna tien jaar na het overlijden van clubicoon Johan Cruijff betreedt zijn zoon Jordi (51) als nieuwe technisch directeur de Johan Cruijff ArenA.

Volgens De Telegraaf ziet Ajax bovendien kansen in Azië, met name in Indonesië. "Als het aan Ajax ligt, dan blijft de nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff als adviseur verbonden aan de voetbalbond van Indonesië." De Amsterdamse club verwacht dat Cruijff daar deuren kan openen en hoopt op termijn voordeel te halen uit een samenwerking met het land.

De interesse in Indonesië is niet nieuw. Al voordat Ajax zich officieel meldde bij Cruijff, werden de mogelijkheden voor een partnerclub in het Aziatische land onderzocht. Indonesië telt een grote gemeenschap van Nederlandse Indonesiërs en voetbalbondvoorzitter Erick Thohir is een bewonderaar van Cruijff en de Hollandse School. "De Amsterdamse club denkt dat Cruijff in Azië deuren kan openen en hoopt uiteindelijk munt te slaan uit een samenwerking met Indonesië."

De werkzaamheden van Cruijff voor de Indonesische voetbalbond blijven volgens De Telegraaf beperkt. "De werkzaamheden van Cruijff voor Indonesië blijven beperkt tot een aantal dagen per jaar."

