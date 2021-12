Geschreven door Idse Geurts 17 dec 2021 om 14:12

De terugkeer van Christian Eriken naar Ajax lijkt weer iets dichterbij te komen. Volgens ’transfergoeroe’ Fabrizio Romano, wordt het contract van Eriksen bij Internazionale binnenkort ontbonden. Hierdoor mag de Deense middenvelder naar een andere club vertrekken.

Inter laat Eriksen zo makkelijk gaan, omdat de middenvelder niet speelgerechtigd is in de Serie A. Sinds zijn hartaanval tijdens het EK, heeft Eriksen immers een defribilator. De reglementen van de Serie A stellen dat spelers niet mogen spelen met een defribilator. Hierdoor moet Eriksen op zoek naar een nieuwe club.

In Nederland is het echter wel toegestaan om met een defribilator te spelen. Een terugkeer bij Ajax lijkt dan ook een goede mogelijkheid voor Eriksen. Dat meldt ook Portugese journalist Pedro Almeida. Almeida stelt dat er in Amsterdam een nieuw contract klaarligt voor Eriksen. De middenvelder kan dan in januari bij de selectie aansluiten.

Een terugkeer bij Ajax zou ontzettend mooi zijn voor Eriksen. De middenvelder heeft in zijn tijd in Amsterdam allerlei mooie dingen laten zien. Toch is het te hopen dat zijn terugkeer niet de ontwikkeling van jeugdspelers in de weg zal staan. Het middenveld bij Ajax is nu immers al overvol. Mocht een speler van het kaliber Eriksen ook nog worden aangetrokken, dan lijken jeugdspelers steeds minder kans te krijgen.