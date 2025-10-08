Komst Grim uit nood: "Sommige stafleden liggen slecht bij spelers"

Christian Willaert weet dat er spelers in de selectie van Ajax zitten die niet goed op kunnen schieten met meerdere leden van de staf. Om die reden is Fred Grim volgens Willaert bij Ajax gekomen.

Thomas Duivenvoorden, de huidige assistent-trainer van De Graafschap, was echter eerste keuze. "Hij heeft allerlei talenten die Ajax natuurlijk graag wilde halen", stelt Willaert in Voetbalpraat. Duivenvoorden bleef echter in Doetinchem. "Als je dan zo iemand zoekt en dichtbij huis kijkt, kom je bij Fred Grim uit."

De aanstelling van Grim is een typisch 'Engelse transfer'. "Dat zag Heitinga bij West Ham en Liverpool, waardoor trainers heel veel aan anderen kunnen overlaten. Zo houd je meer tijd over voor andere dingen, zoals voorbereiding en individuele gesprekken met spelers", legt Willaert uit. Heitinga wilde iemand die de veldtrainingen en afwerkvormen kon leiden. "Dat kan Grim prima", denkt de journalist.

Sjoerd Mossou vindt de aanstelling van Grim laat in het seizoen. "Het ziet er nu uit als noodverband. Eerst wil je per se de assistent-trainer van De Graafschap hebben en vervolgens neem je iemand met een totaal ander profiel om maar de staf te versterken", aldus Mossou.

Willaert haakt daarop in: "Er is nog wel iets meer aan de hand: sommige stafleden liggen niet goed bij alle spelers van Ajax. Er is gekeken of er dan geschoven kan worden met verantwoordelijkheden om te zorgen dat er minder contacten zijn die blijkbaar zo schuren. Dus er is wel iets meer aan de hand", besluit hij.