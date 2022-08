Geschreven door Jessica Westdijk 03 aug 2022 om 20:08

Ajax is dichtbij het afronden van de volgende transfer, zo meldt De Telegraaf. Jorge Sanchez moet de volgende zomeraankoop worden.

Sanchez is een 24-jarige rechtsback, die op dit moment bij Club America speelt. Bij die club speelde ook Edson Alvarez voor zijn komst naar Ajax.

De Mexicaan speelde al 150 wedstrijden in het eerste elftal van Club America en is daarnaast 21-voudig international. Hij moet de concurrentie aangaan met Devyne Rensch, tot nu toe de enige rechtsback in de selectie van Alfred Schreuder. De trainer ziet in Rensch een groot talent, maar is van mening dat concurrentie hem zal helpen om zich sneller te ontwikkelen.

Sanchez speelde ondertussen een interessante voorbereiding met Club America tegen Chelsea, Real Madrid en Manchester City. Daarin stond hij zijn mannetje. Inmiddels is het Mexicaanse voetbalseizoen alweer 5 duels onderweg, in de laatste drie duels maakte Sanchez de volle 90 minuten. Nu lijkt een transfer naar Ajax dus aanstaande. De Amsterdammers en de speler zijn zelf al akkoord over een contract tot medio 2027, maar Ajax moet er nog wel uit komen met Club America.