Mike Verweij voorspelt Ajax-situatie: "Dat gaat enorm knetteren"
'Komst Tomiyasu zorgt direct voor negatieve gevolgen in selectie'

Arthur
bron: Het Parool
Takehiro Tomiyasu
Takehiro Tomiyasu

Takehiro Tomiyasu speelt de rest van het seizoen bij Ajax. De komst van de 27-jarige Japanse vleugelverdediger lijkt direct slecht nieuws voor Anton Gaaei. Het Parool wijdt er vandaag aandacht aan.

"Hoewel hij de club vorige week de eerste zege in de Champions League bezorgde met een wereldgoal, moet nog blijken of Anton Gaaei (23) na de winterstop nog voor Ajax speelt. De basisplaats tegen Qarabag kwam ook doordat trainer Fred Grim eerste keus Youri Regeer rust gaf en Lucas Rosa op links posteerde."

Daarna keerde Regeer in Sittard terug op rechtsback, terwijl Rosa afgelopen zondag in De Klassieker uitblonk. "En dan is de volgende vleugelverdediger onderweg", wijst het artikel op Tomiyasu. "Gaaei was eerder dit jaar nog vaste back van Francesco Farioli, maar hij kon John Heitinga en Grim minder overtuigen. En dan bestaat de kans dat Ajax nog een linksback haalt in januari. Topprioriteit is dan bovendien het aantrekken van een nieuwe controleur, hetgeen Regeer nog meer naar de rechtsbackpositie kan drijven."

Het Parool besluit: "Oftewel, concurrentie te over voor Gaaei. Van alle verdedigers heeft hij de slechtste papieren. Van Ajax mag de Deen zijn geluk dan ook elders beproeven. Zoals veel vaker bij Ajaxreserves moet nog blijken of ze dat zelf ook zien zitten."

