Komst van Zinchenko wordt bejubeld: "Ik word er heel vrolijk van"

De Oekraïner moet bij Ajax ritme en zichtbaarheid opdoen richting een volgende stap in zijn carrière. Volgens Koevermans is Zinchenko een directe kwaliteitsinjectie voor de Eredivisie. "Ik denk dat het wel een goede aankoop is. Dat denk ik toch wel", stelt hij in Voetbalpraat. "Hij heeft zich in de Premier League ook staande gehouden als back en dat zijn natuurlijk ook geen koekenbakkers. Natuurlijk zat hij wel bij het beste team, maar als je in de Premier League je staande kan houden, dan moet je dat in de Eredivisie ook kunnen."

Ook Anco Jansen ziet vooral voetbalinhoudelijke meerwaarde. "Ik word er heel vrolijk van. Het voetballende gedeelte zit bij hem goed. Ik vond het altijd een schitterende speler en ik vind hem ook bij Ajax passen. Mooie stijl van voetballen. Dit is ook een jongen die je in de opbouw niet onder druk krijgt, die is heel creatief. Het is een ander type dan wat je al hebt."