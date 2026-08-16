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Komt Bouwman goed weg na voet in gezicht bij Vente? "Willekeur"

Joram
Aaron Bouwman met een voet in het gezicht van Dylan Vente
Aaron Bouwman met een voet in het gezicht van Dylan Vente Foto: © Screenshot ESPN

Op social media is zondag een discussie ontstaan over de verschillende beslissingen rond voetcontact in het gezicht. Waarom kreeg Joey Veerman twee weken geleden wél rood voor een voet op het gezicht van Mexx Meerdink, terwijl Ajax-verdediger Aaron Bouwman zondag met geel wegkwam nadat hij SC Heerenveen-spits Dylan Vente in het gezicht raakte?

Tijdens het duel om de Johan Cruijff Schaal in Eindhoven raakte Veerman Meerdink duidelijk in het gezicht. Hoewel de PSV-middenvelder zijn tegenstander niet bewust leek te raken, werd hij na tussenkomst van de VAR met rood van het veld gestuurd.

Zondag deed zich een vergelijkbare situatie voor. Bouwman raakte SC Heerenveen-spits Vente met zijn voet in het gezicht, waarbij de aanvaller een wond opliep en bloedde. De jonge verdediger kreeg echter slechts een gele kaart.

Dat verschil zorgt op social media voor de nodige verbazing. "Veerman kreeg voor zo'n zelfde actie rood, waarom is dit geel? Dit lijkt op willekeur."

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