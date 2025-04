Konadu eerlijk na afloop: "Het begin ging een beetje stroef"

Don-Angelo Konadu beleefde een gemengd debuut in de basis van Ajax tegen NAC Breda. De jonge spits leverde weliswaar een assist af, maar gaf na afloop toe dat zijn start van de wedstrijd niet al te best was.

"Het begin ging een beetje stroef", erkende Konadu zelf bij ESPN. "Maar ik denk dat ik me goed heb herpakt. Het gaat altijd met vallen en opstaan en ik stond goed op. Ik heb de hele wedstrijd genoten. Voor een volle Arena spelen, is gewoon prachtig."

Konadu speelde een sleutelrol bij de openingstreffer van Ajax door een strafschop te verdienen. Hij veroverde de bal van doelman Roy Kortsmit en werd daarna onderuit gehaald in het zestienmetergebied. "Het was een kwestie van goed druk zetten en je been ervoor zetten. Je ziet het: hij houdt me gewoon vast." Vervolgens gaf Konadu ook nog de assist bij de tweede Amsterdamse treffer. "Het was een goede pass van Kenneth (Taylor, red.) en Steven (Berghuis, red.) maakt hem goed af."

Zo zet de jonge Konadu weer een nieuwe stap in diens ontwikkeling. "Het is heel snel gegaan. Ik liep eerst met blessures rond. Toen was het een kwestie van fit worden en bij Jong Ajax wedstrijden spelen. Daarna aansluiten bij het eerste elftal en alles rustig opbouwen. Nu gaat het steeds beter, ik maak mijn minuten en voel me fit. Ik hoorde gisteren dat er een kans was dat ik zou starten. Als je kans dan komt, moet je die pakken."