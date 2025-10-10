AD Voetbalpodcast
Inan ziet: "Daardoor kunnen ze hem moeilijk aan de kant zetten"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Konadu en Jong Oranje bijten zich stuk op Bosnië en Herzegovina

Max
bron: Ajax1
Don-Angelo Konadu in actie bij Jong Oranje
Don-Angelo Konadu in actie bij Jong Oranje Foto: © Pro Shots

Jong Oranje heeft vrijdagavond gelijkgespeeld tegen Bosnië en Herzegovina (0-0). Ajacied Don-Angelo Konadu kwam een halfuur voor tijd in de ploeg. 

Het was een ongelukkige eerste helft voor Jong Oranje. Niet alleen Jayden Addai, maar ook Antoni Milambo vielen geblesseerd uit. Vooral bij de middenvelder zag het er niet goed uit: Milambo moest met een brancard van het veld. De ploeg van Michael Reiziger had het meeste van de bal en probeerde het regelmatig, maar kon niet tot doelpunten komen. Ook na rust lukte het Oranje niet het enorme overwicht te verzilveren.

Na het gelijkspel tegen Israël dus opnieuw een punt voor Jong Oranje, dat zo niet al te goed begint aan de EK-kwalificatie. Volgende week dinsdag staat er nog een oefenwedstrijd tegen Litouwen op het programma en volgende maand hervatten de beloften de kwalificatiereeks tegen Slovenië. 

Bosnië & Herzegovina 0-0 Jong Oranje

Opstelling Jong Oranje: Owusu-Oduro, Rots, Blokzijl, Goes, Read, Banzuzi (81' Babadi), Milambo (46' Schreuders), Poku (81' Slory), Smit, Addai (22' Daal), Van Bergen (61' Konadu)

