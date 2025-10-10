Konadu en Jong Oranje bijten zich stuk op Bosnië en Herzegovina

Het was een ongelukkige eerste helft voor Jong Oranje. Niet alleen Jayden Addai, maar ook Antoni Milambo vielen geblesseerd uit. Vooral bij de middenvelder zag het er niet goed uit: Milambo moest met een brancard van het veld. De ploeg van Michael Reiziger had het meeste van de bal en probeerde het regelmatig, maar kon niet tot doelpunten komen. Ook na rust lukte het Oranje niet het enorme overwicht te verzilveren.

Na het gelijkspel tegen Israël dus opnieuw een punt voor Jong Oranje, dat zo niet al te goed begint aan de EK-kwalificatie. Volgende week dinsdag staat er nog een oefenwedstrijd tegen Litouwen op het programma en volgende maand hervatten de beloften de kwalificatiereeks tegen Slovenië.

Bosnië & Herzegovina 0-0 Jong Oranje

Opstelling Jong Oranje: Owusu-Oduro, Rots, Blokzijl, Goes, Read, Banzuzi (81' Babadi), Milambo (46' Schreuders), Poku (81' Slory), Smit, Addai (22' Daal), Van Bergen (61' Konadu)