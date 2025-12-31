Konadu heeft doel bij Ajax 1: "Ons alle drie in de basis spelen"

Rayane Bounida, Don-Angelo Konadu en Sean Steur hebben dit seizoen hun debuut in Ajax 1 gemaakt. De aanvallende middenvelder uit België is blij dat hij dit jaar zijn doorbraak beleeft bij de club uit Amsterdam.

"Voor mij was het een leuk en special jaar", blikt hij terug op de clubsite. "Ik begon in de O19, heb daarna snel de stap gemaakt naar Jong Ajax en daarna ook nog mijn debuut mogen maken. Een jaar dat ik niet snel zal vergeten", aldus Bounida.

Sean Steur heeft al duidelijke doelen gesteld voor 2026. "Ik hoop dat we alle drie kunnen blijven spelen voor Ajax, zoveel mogelijk wedstrijden, en ik denk dat we allemaal heel graag onze eerste prijs willen winnen met Ajax. Kampioen worden of de beker pakken, is voor mij wel een droom", verklapt hij.

Konadu vult de jonge middenvelder aan. "Ik zou zeggen: ons alle drie in de basis spelen en daar blijven", vertelt hij. "Verder prijzen pakken en zoveel mogelijk mooie dingen laten zien aan de fans", besluit Konadu ambitieus.