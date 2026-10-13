Konadu is uitblinker in België: "Ik ben blij dat ik hier ben"
Don-Angelo Konadu heeft vrijdagavond een uitstekende indruk gemaakt bij Lommel SK. De twintigjarige spits, die dit seizoen wordt gehuurd van Ajax, was met twee doelpunten van grote waarde tijdens de 1-3 overwinning op SK Beveren. Daarmee hielp hij zijn ploeg aan een bijzonder resultaat: Beveren verloor voor het eerst in 530 dagen een thuiswedstrijd.
Konadu begon zijn tijdelijke avontuur in België voortvarend met een doelpunt tegen Westerlo, maar wist vervolgens vier wedstrijden op rij niet te scoren. Vrijdagavond maakte de jonge aanvaller een einde aan die doelpuntloze reeks.
Halverwege de eerste helft opende Konadu de score op het Freethiel. Kort na rust was de Ajax-huurling opnieuw trefzeker en zette hij Lommel voor de tweede keer op voorsprong. Aanvoerder Lucas Schoofs zorgde uiteindelijk voor de beslissing door de derde treffer van de bezoekers voor zijn rekening te nemen.
De sterke prestaties van Konadu bleven niet onopgemerkt. Na afloop werd de aanvaller uitgeroepen tot Man of the Match, waarmee hij een individuele beloning kreeg voor zijn belangrijke bijdrage aan de overwinning.
Op de officiële kanalen van Lommel reageert Konadu enthousiast op zijn optreden. De spits is blij met zijn twee doelpunten, maar benadrukt dat vooral de gezamenlijke prestatie van zijn ploeg belangrijk is. "Ik ben heel tevreden met mijn twee doelpunten", vertelt Konadu. "Maar ook met de prestatie van het team. We hebben het samen gedaan, daar ben ik heel tevreden mee. Ik voel me top in België, ben blij dat ik hier ben. Hopelijk volgen er nog meer doelpunten."
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Konadu is uitblinker in België: "Ik ben blij dat ik hier ben"
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