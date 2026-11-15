Ajax-spits Don-Angelo Konadu zit voor het eerst sinds meer dan een jaar weer bij Jong Oranje. Konadu maakt een goede tijd door bij het Belgische SK Lommel waar hij in negen competitiewedstrijden vijf keer scoorde en een assist gaf. Daardoor stond hij er weer goed op bij Jong Oranje.

"Het is heel fijn om terug te zijn", zegt Konadu bij ESPN. "Ik ben lange tijd weggeweest, maar ik ben weer terug", zegt Konadu, die er zelf niet te veel over nadacht. "Eerlijk gezegd was ik er niet veel mee bezig. Ik wilde mezelf laten zien in België. Dan komen zulke dingen vanzelf." Wachten op een kans achter Kasper Dolberg, Marcos Leonardo en Tolu Arokodare bij Ajax had hij geen zin in. "Ik zocht een club waar ik me verder kon ontwikkelen, maar ook als mens. België is anders dan Nederland. Ik was bereid om een nieuwe stap te maken, buiten Nederland."

In Nederland kon hij ook elders spelen, maar België had zijn voorkeur. "Er waren veel andere opties, maar ik had mijn oog direct op Lommel. Het ging best snel", zegt Konadu, die er moest wennen. "Het was niet makkelijk", vervolgt de spits over het verlaten van Amsterdam. "Het was mijn eerste stap weg van Ajax. Die stap moest ik wel maken. "Ik wilde spelen en me doorontwikkelen, op het hoogste niveau. Vandaar de keuze om verhuurd te worden", zegt Konadu, die weet dat Lommel ook een optie tot koop heeft. "Ik wacht gewoon af. Ik zie wel wat er gaat gebeuren. Ik wil mezelf laten zien en dan kijk ik wat er gebeurt." Wat wil hij zelf? "Het is nu niet aan mij. Daar gaan Lommel en Ajax over praten. Ik denk wel dat het goed gaat komen."

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