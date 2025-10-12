14 minuten met
Oud-Ajacied blikt terug: "Ik was totaal geen Ajax-jongen"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Konadu schrikt van opvallend Ajax-feit: "Dat is raar natuurlijk"

Thomas
bron: Sportnieuws.nl
Don-Angelo Konadu
Don-Angelo Konadu Foto: © Pro Shots

Don-Angelo Konadu heeft zich uitgesproken over de kritiek op Ajax-trainer John Heitinga. Volgens de jonge spits verdient de oefenmeester meer geduld vanuit de achterban. In een interview met Sportnieuws benadrukt Konadu dat het proces waarin Ajax zich bevindt, tijd kost.

"Hij is nieuw gekomen en wil weer iets nieuws opbouwen", stelt Konadu. "Soms heb je gewoon wat meer tijd nodig. Fans zullen altijd snel oordelen. Maar het is een lang traject. We zijn net drie maanden bezig. We moeten hem de tijd geven."

Konadu, die de laatste weken steeds meer minuten maakt in het eerste elftal, kijkt op bij collega-spits Wout Weghorst. "Hoe hij altijd bezig is met het willen maken van doelpunten, dat vind ik echt heel mooi", vertelt hij. "Tijdens afwerktrainingen let ik goed op hoe hij bepaalde dingen doet. Ik kijk heel veel naar hem."

Op dit moment is de aanvaller de enige Ajacied in de selectie van Jong Oranje. Een opvallende situatie, erkent hij zelf ook: "Dat is raar natuurlijk. Normaal heb je hier veel jongens van de club om je heen lopen."

