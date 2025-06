Konadu scoort weer bij Oranje Onder 19: "We hebben maar één doel"

Ajax-aanvaller Konadu maakte dus ook een doelpunt en mag zich donderdag gaan melden in de finale van het EK. "Het gaat goed. Ik hoop dat ik nog een paar doelpunten kan maken", zegt de spits in gesprek met ESPN.

"Het vertrouwen blijft bij ons groeien en we hebben maar één doel. We willen allemaal dat doel bereiken en daar geven we alles voor", aldus Konadu. De finale tegen Spanje begint donderdag om 20.00 uur en is live te zien op Ziggo Sport. In de halve finale wonnen de Spanjaarden met maar liefst 6-5 van Duitsland.