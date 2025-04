Konadu straalt na zege op NAC Breda: "Dit is heel bijzonder"

Don-Angelo Konadu maakte zondag zijn debuut in de basis in de Eredivisie voor Ajax. De spits was bij twee goal betrokken in de 3-1 zege op NAC Breda.

De jonge aanvaller was na afloop niet ontevreden over zijn optreden. "Het begin ging stroefjes, maar ik heb het het goed herpakt", vertelt hij bij NOS. Konadu versierde in de eerste helft een penalty toen hij de bal afsnoepte van doelman Roy Kortsmit. "Ik zag dat hij probeerde te kappen en dacht dat ik de bal wel kon hebben. Toen vloerde hij me en wist ik dat het een penalty zou zijn."

Daar was de achttienjarige Amsterdammer met een assist ook belangrijk bij de tweede goal. "Ik hield het overzicht. Het was een goede bal van Kenneth en Steven maakt hem goed af", straalt Konadu, die enorm genoot van de wedstrijd in de ArenA. "Het is heel bijzonder. Ik loop hier vanaf mijn negende al rond. Hier droom je van, dit is heel prachtig. Ik wil het beste uit mezelf halen. De Champions League is mijn droom. Ik kan nog wat sterker en fitter worden, maar dat komt vanzelf."