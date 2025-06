Konadu weer belangrijk voor Oranje Onder 19 tegen Denemarken

Oranje Onder 19 heeft het tweede groepsduel van het EK gewonnen tegen Denemarken (2-0). Don-Angelo Konadu was belangrijk met een goal.

Namens Ajax stonden Dies Janse, Precious Ugwu, Mark Verkuijl en Konadu in de basis van Oranje O19. Het eerste groepsduel werd tegen Duitsland al met 3-0 gewonnen. Toen was Konadu goed voor een assist en nu dus voor een doelpunt tegen de Denen.

Het andere doelpunt in de wedstrijd kwam van Kees Smit. In het laatste groepsduel zal Nederland het opnemen tegen Engeland. Zij hebben 1 punt overgehouden aan het eerste duel tegen de Denen. Nederland is met 6 punten al geplaatst voor de halve finale.