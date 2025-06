'Konadu ziet transferwaarde verdubbelen na debuut voor Ajax'

Konadu debuteerde in februari met een korte invalbeurt tegen Go Ahead Eagles voor het eerste elftal van Ajax. Begin april tegen NAC Breda stond hij voor het eerst in de basiself in de Eredivisie nadat hij in de Europa League ook al aan de basis mocht beginnen.

De negentienjarige spits van Jong Ajax was volgens Transferwaarde in maart nog vier ton waard, maar die waarde is inmiddels verdubbeld naar acht ton. Konadu ligt nog tot medio 2028 vast in Amsterdam.