Konadu ziet verschil tussen Heitinga en Farioli: "Dat is anders"

Don-Angelo Konadu merkt dat Francesco Farioli en John Heitinga wel verschillen in aanpak. De jonge spits mag zich dit seizoen meer richten op aanvallende aspecten.

Konadu maakte vorig seizoen zijn Ajax-debuut onder Farioli. "Dat is natuurlijk anders dan bij Heitinga nu, waarbij het meer voetbalgericht is. Farioli zat heel kort op alles, ook verdedigend. Je moest altijd achter je man aan blijven lopen", legt hij uit in Het Sportpaleis. "Dat is een groot verschil."

De jonge aanvaller leerde onder Farioli vooral drukzetten en zich richten op defensieve taken. "Ik heb er nieuwe dingen van geleerd, ben fitter geworden en kon negentig minuten blijven spelen. Ik ben ook beter geworden in het aansturen van mijn buitenspelers en in het drukzetten", verklaart hij.

Dat betekent niet dat die aspecten dit seizoen niet meer uitgelicht worden. "Ballen vasthouden, wegdraaien, weten wanneer ik diep moet gaan. Dat zijn nog steeds dezelfde dingen als bij Farioli. Nu komt daar aanvallender werk bij, zoals voorzetten."