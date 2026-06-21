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Ajax historie & oud-spelers

Koninklijke complimenten voor oud-Ajacied: "Ze waren erg blij"

Max
bron: De Telegraaf
Gianni Infantino, koning Willem-Alexander en koningin Maxima
Gianni Infantino, koning Willem-Alexander en koningin Maxima Foto: © Pro Shots

Brian Brobbey was zaterdagavond de grote man tegen Zweden (5-1). De voormalig Ajacied kon na afloop ook op complimenten rekenen van koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

Brobbey begon in de spits bij Oranje en zorgde met twee snelle goals voor een goed begin tegen Zweden. In de kleedkamer kreeg het Nederlands elftal koninklijke complimenten. "Ze waren heel erg blij voor ons. Dat ze daar met ons waren, was speciaal. We zijn met z’n allen op de foto gegaan", vertelt Brobbey aan de Telegraaf. "Koningin Máxima en hij vinden dat ik goed heb gespeeld."

De spits van Sunderland was blij met zijn heldenrol. "Ik probeer ook uit te stralen en te laten zien dat ik ontspannen ben. Of mijn jongensdroom – scoren op een WK – precies zo ging? Eigenlijk droomde ik van een hattrick, maar twee goals is ook goed. Ja, ik was wel dichtbij."

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