Konterman looft Ajacied: "Heeft heel wat over zich heen gekregen"

Bert Konterman is erg te spreken over het optreden van Anton Gaaei zondag. De rechtsback van Ajax was belangrijk tegen Telstar (2-3).

Konterman heeft Gaaei opgenomen in zijn Elftal van de Week in de Telegraaf. "Anton Gaaei heeft bij Ajax heel wat over zich heen gekregen. Nu hij het vertrouwen krijgt van trainer Fred Grim, is hij zich toch aan het bewijzen", laat de voormalig profvoetballer optekenen. "Met twee assists was hij belangrijk bij de 2-3 zege op Telstar."

Het is nog maar de vraag hoe lang Gaaei in Amsterdam speelt. De Deense rechtsback zou naar verluidt op de lijst staan om deze winter te vertrekken bij Ajax.