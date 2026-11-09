Kooij krijgt onverwachte steun: "Vond hem eigenlijk best wel goed"

"Ik vond hem eigenlijk best wel goed, omdat hij heel veel liet doorgaan. Dat maakte ook de wedstrijd", aldus Driessen, die wel ziet dat Kooij nóóit had mogen fluiten op het moment dat Ramiz Zerrouki na balverlies van Soufyan Amrabat tegenover Marc André Ter Stegen kwam te staan: "Dat was gewoon een volledig verkeerd moment. Laat die aanval van Twente doorgaan. Kijk of ze wel of niet scoren en ga daarna kijken. Hij floot gewoon te vroeg af."

Ajax kreeg vervolgens geen strafschop, ondanks een handsbal van Wout Weghorst. "Hij had gewoon een penalty kunnen geven. Dan had heel Twente op zijn kop gestaan, maar dan had iedereen gezegd: het is hands en dan kun je hem geven. Maar dat deed hij niet."