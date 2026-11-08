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Kooij reageert op controversieel moment: "Ik baal er enorm van"

Rik Engelbertink
Joey Kooij met een legio aan FC Twente spelers
Joey Kooij met een legio aan FC Twente spelers Foto: © Pro Shots

Joey Kooij steekt zijn hand in eigen boezem na het duel tussen Ajax en FC Twente waarin de scheidsrechter tijdens een grote kans voor FC Twente het spel onderbrak voor een VAR-check. Hij geeft toe tijdens dat moment niet goed gehandeld te hebben.

Na een vermeende handsbal van Wout Weghorst liet Kooij doorspelen. Een halve minuut later poogde VAR Higler hem alsnog naar het scherm halen. Kooij bezweek, maar legde het spel stil exact op het moment dat FC Twente een grote scoringskans had.

"Ongelukkig is het goede woord. Ik baal er enorm van dat er op dat moment werd afgefloten", reageert Kooij na afloop. "Ik hoor vanuit de VAR dat hij terugkijkt naar een mogelijke strafschop. Drie seconden ervoor geeft hij aan: 'Stop het spel, stop het spel. Ik wil dat je gaat kijken voor een mogelijke strafschop.'"

Kooij erkent dat er fouten zijn gemaakt. "Ik baal ervan dat de VAR niet even wacht tot die aanval is geweest. Ook ik moet het boetekleed aantrekken en twee, drie seconden langer wachten. Daar balen we alle twee enorm van."

De scheids besloot tevens geen penalty te geven. "Ik zie dat de hand naar de bal toegaat, maar daarvoor wordt er een duidelijke duw gegeven. De VAR geeft aan dat hij een duidelijke handsbal ziet en dat ik ook naar de duw moet kijken. En ik ben voor de duw gegaan."

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