Kooij woest na optreden Higler bij FC Twente - Ajax: "Kut VAR!"

Joey Kooij heeft zich in héél felle bewoordingen uitgelaten over het VAR-optreden van Dennis Higler bij FC Twente tegen Ajax. Na afloop van het duel zou hij 'Kut VAR!' geschreeuwd hebben op het moment dat hij zijn kleedkamer binnenstapte.

Wout Weghorst werd in het strafschopgebied van FC Twente geduwd door Tolu Arokodare. Daarbij kwam de bal op de hand van Weghorst. Kooij wuifde het moment weg, maar Higler wilde dat de scheids daar toch voor naar het scherm kwam.

Het spel werd stilgelegd precies op het moment dat Sofyan Amrabat in zijn eigen zestienmetergebied de bal verloor aan Ramiz Zerrouki, die daarna een vrije schietkans kreeg. De Grolsch Veste ontplofte hierna van woede.