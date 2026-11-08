Kooij woest na optreden Higler bij FC Twente - Ajax: "Kut VAR!"
Joey Kooij heeft zich in héél felle bewoordingen uitgelaten over het VAR-optreden van Dennis Higler bij FC Twente tegen Ajax. Na afloop van het duel zou hij 'Kut VAR!' geschreeuwd hebben op het moment dat hij zijn kleedkamer binnenstapte.
Wout Weghorst werd in het strafschopgebied van FC Twente geduwd door Tolu Arokodare. Daarbij kwam de bal op de hand van Weghorst. Kooij wuifde het moment weg, maar Higler wilde dat de scheids daar toch voor naar het scherm kwam.
Het spel werd stilgelegd precies op het moment dat Sofyan Amrabat in zijn eigen zestienmetergebied de bal verloor aan Ramiz Zerrouki, die daarna een vrije schietkans kreeg. De Grolsch Veste ontplofte hierna van woede.
Justin Kluivert geeft tip voor Oranje: "Hij speelt als een beest"
De Mos velt hard oordeel over Ajax: "Dat kunnen ze totaal niet"
Maduro ziet opvallende reden achter Ajax-keuze: "Hij is nog jong"
Geelen ziet ondanks onrust bij Ajax toch reden voor optimisme
Cruijff krijgt draai om de oren: "Dan heb je het verkeerd gezien"
Feyenoord moet sterkhouder gaan missen in de topper tegen Ajax
Bakker waarschuwt Ajax: "Ze gaan het daardoor echt zwaar krijgen"
Bert van Marwijk: "Dat heeft Michel drommels goed in de gaten"
Driessen waarschuwt: "Ik weet niet of hij er verstandig aan doet"
'Wesley Sneijder weer aan de slag en tekent bij amateurclub'
Steur over vertrek bij Ajax: "Dat is de reden dat ik ben gegaan"
Hans Kraay verdedigt oud-Ajacied: "En nu stoppen met zeiken!"
Wim Kieft zoomt in op winnend Ajax: "Dat was niet goed..."
Groeibriljant Hamache naar Ajax? "Een hele interessante speler"
Peter Bosz spiekte bij andere Ajax: "Stiekem op de parkeerplaats"
Vermoedelijke opstelling Oranje: 'Xavi moet flink gaan wijzigen'
Bounida duidelijk over toekomst bij Ajax: "Ik sta open om..."
Hersi laat van zich horen: "Dat zit soms nog weken in je hoofd"
Konadu maakt indruk: "Dit is iets anders dan potjes bij Jong Ajax"
Oud-Ajacied verbaasde zich in Nederland: "Ze kennen niemand"
Bosz looft Ajax-legende: "Ik was en ben helemaal gek van hem"
FC Twente titelkandidaat? "Dat hebben Ajax, Feyenoord en PSV niet"
Kleinzoon Johan Cruijff krijgt eerste oproep voor nationale ploeg
Reiziger lyrisch over Ajax-talent: "Hij heeft enorme stappen gezet"
Ajax krijgt oproep: "Nieuwe algemeen directeur moet vrouw zijn"
Van Hanegem verbaasd na FC Twente-Ajax: "Was er een bommelding ofzo?"
'Ajax vraagt fors bedrag voor Baas na interesse FC Barcelona'
'Mokio en Ouazane zien marktwaarde explosief stijgen bij Ajax'
Geelen blikt terug op afgelopen seizoen: "Het is Ajax-onwaardig"
Bounida over concurrent: "We kunnen ook aardig goed samenspelen"