Kooijman: "Ik moest lachen toen ik bij Ajax op de tribune zat"
Ajax won afgelopen weekend met ruime cijfers (1-5) op bezoek bij Fortuna Sittard, maar Steven Kooijman ziet nog een duidelijk verbeterpunt bij de club uit Amsterdam. De verslaggever van de Telegraaf snapt namelijk niet dat Oliver Edvardsen in de basis staat.
"Ik moest lachen toen ik bij Ajax op de tribune zat. Ik zag daar een blond mannetje met nummer 20”, vertelt hij in de podcast Kick-Off. “En die liep daar een beetje als Cruijff zo te wijzen. En ik moest toch denken: hè? Dat is natuurlijk niet Klaassen zijn nummer, maar hij is wel blond. Klaassen heeft tegenwoordig meer haar. Maar het was Edvardsen. Die zat daar een beetje te wijzen en te doen. Maar dat was met afstand de slechtste man van het veld", stelt Kooijman.
De journalist probeert zich vervolgens te verplaatsen in Ajax-trainer Michel. “Hij zoekt snelheid", constateert hij. "Bij Girona speelde hij met Sávio als linksbuiten. Dat was een pijlsnelle dribbelaar. Op rechts had hij ook veel snelheid. Nu heeft hij geen linksbuiten. Dat had Feyenoord ook niet, waardoor Valente er speelde. Bij Ajax doet Edvardsen dat. Ik denk dat Míchel al een paar keer bij het kantoortje van Jordi is binnengelopen van: zit er in die doos nog niet ergens iemand die we wel kunnen neerzetten? Edvardsen is het niet."
Kooijman hoopt dat Ouazane uiteindelijk de voorkeur gaat krijgen als linksbuiten. “Wat een balaannames en wat een techniek heeft hij", vervolgt hij. "Daar geniet ik ook wel van bij Valente of Mijnans. Dat vind ik heerlijke voetballers. Die moeten altijd de voorkeur krijgen boven een Deens (Noors, red.) dravertje. Míchel heeft niet alle spelers die hij nodig heeft voor zijn systeem en zijn spelopvatting. Dat schort er natuurlijk aan links voorin", besluit Kooijman.
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