Kooijman kritisch: "Dat had Heitinga beter niet kunnen zeggen"

"Dat had Heitinga beter niet kunnen zeggen, want vanaf dat moment was en is het een thema", legt hij uit op de website van de Telegraaf. "Een thema die ook in de notitieboekjes van de spionnen van PSV, zondag in Eindhoven de tegenstander van Ajax, nadrukkelijk zal zijn beschreven. Want als er een achilleshiel bij een tegenstander is, zal die worden gezocht en tot het bot worden geanalyseerd", constateert Kooijman.



"PSV raakte deze zomer echter het kopfenomeen Luuk de Jong kwijt en dat scheelt een slok op een borrel", beseft hij. "De Jong maakte in zijn profcarrière het exorbitante aantal van tachtig kopgoals. De Eindhovenaren scoorden dit seizoen vooralsnog alleen in de eerste wedstrijd tegen Sparta (6-1) uit corners. Zowel Ivan Perisic als Yarek Gasiorowski zetten op 9 augustus hun hoofd tegen een voorzet van Joey Veerman", blikt Kooijman terug.