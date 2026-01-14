Groeten uit Grolloo
Johan Derksen fel: "Ajax moet zich de ogen uit de kop schamen"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Koopmeiners lacht: "Ajax maakt blijkbaar net even wat meer los"

Joram
bron: ESPN
Mateo Chavez en Peer Koopmeiners
Mateo Chavez en Peer Koopmeiners Foto: © BSR Agency

Ajax ging woensdagavond keihard onderuit in de KNVB Beker tegen AZ. In Alkmaar werd het maar liefst 6-0. Terwijl de spelers van Ajax teleurgesteld afdropen, overheerste bij AZ juist de vreugde.

Peer Koopmeiners verscheen zichtbaar blij voor de camera. "Vanaf het begin tot het einde was het genieten. We hebben een hele goede wedstrijd neergezet. We begonnen goed met de 1-0 en daardoor groeide het geloof en de energie", aldus de middenvelder in gesprek met ESPN.

AZ is inmiddels al tien wedstrijden op rij ongeslagen tegen Ajax. Volgens Koopmeiners geeft dat extra motivatie. "Ajax maakt blijkbaar net even wat meer los, maar we moeten dit eigenlijk iedere week op de mat leggen. Dat hebben we uitgesproken naar elkaar. Laat dit dan maar een begin zijn", aldus Koopmeiners. 

Kenneth Perez

Perez haalt uit naar Ajax-speler: "Echt zó niet van deze tijd"

0
Fred Grim bij ESPN

Grim na historische nederlaag: "We vervallen weer in oude fouten"

0
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden KNVB Beker AZ
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Johan Inan

Johan Inan doet boekje open als Ajax-watcher: "Dan is het crisis"

0
René Wagelaar

René Wagelaar geeft tekst en uitleg: "Hij is een Ajax-hater"

0
Antony na een treffer voor Real Betis

Ten Hag gewaarschuwd: "Maar Antony naar FC Twente zou leuk zijn"

0
Kenneth Perez en Marciano Vink namens ESPN in de Johan Cruijff ArenA

Marciano Vink kritisch op oud-Ajacied: "Dat verhaal is dus over?"

0
Anco Jansen

Anco Jansen looft PEC-speler: "Was op een haar na rond met Ajax"

0
Hans Kraay

Kraay tipt Ajax miljoenen-investering: "Hij is snel en fris!"

0
