Koopmeiners lacht: "Ajax maakt blijkbaar net even wat meer los"

Ajax ging woensdagavond keihard onderuit in de KNVB Beker tegen AZ. In Alkmaar werd het maar liefst 6-0. Terwijl de spelers van Ajax teleurgesteld afdropen, overheerste bij AZ juist de vreugde.

Peer Koopmeiners verscheen zichtbaar blij voor de camera. "Vanaf het begin tot het einde was het genieten. We hebben een hele goede wedstrijd neergezet. We begonnen goed met de 1-0 en daardoor groeide het geloof en de energie", aldus de middenvelder in gesprek met ESPN.

AZ is inmiddels al tien wedstrijden op rij ongeslagen tegen Ajax. Volgens Koopmeiners geeft dat extra motivatie. "Ajax maakt blijkbaar net even wat meer los, maar we moeten dit eigenlijk iedere week op de mat leggen. Dat hebben we uitgesproken naar elkaar. Laat dit dan maar een begin zijn", aldus Koopmeiners.