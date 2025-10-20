Koopmeiners lacht om Ajax: "Dat is altijd lekker als je dat hoort"

AD Voetbalpodcast
Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Arthur
bron: NH Nieuws
Peer Koopmeiners
Peer Koopmeiners Foto: © Pro Shots

Tijdens het duel tussen AZ en Ajax liep de gemoederen hoog op toen Wout Weghorst een elleboog uitdeelde aan AZ-verdediger Wouter Goes. De actie bleef niet zonder gevolgen: het doelpunt dat Ajax in de slotfase maakte werd uiteindelijk afgekeurd vanwege het incident.

Peer Koopmeiners, middenvelder van AZ, sprak na afloop met NH Nieuws over het voorval en uitte zijn twijfels over de intenties van zijn ploeggenoot. „Ik baalde vooral over hoe het doelpunt viel", zei Koopmeiners over de afgekeurde Ajax-treffer. "Dat zijn dingen die volgens mij niet helemaal thuishoren. Het zou me ook niet helemaal verbazen als Goes het zou uitlokken."

Toch keurt Koopmeiners de reactie van Weghorst niet goed. "Volgens mij is er nooit een reden om je zo te laten gaan", aldus de 25-jarige middenvelder. AZ speelde een sterke wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA, wat leidde tot onvrede op de tribunes. "Dat is altijd wel lekker als je dat na afloop hoort", reageerde Koopmeiners lachend op het fluitconcert van het Ajax-publiek. "Dan is het leuk dat we nog een feestend vak zien", besluit hij.

