Koopmeiners na Ajax-AZ: "Eigenlijk moeten we hier gewoon winnen"
Ajax heeft zaterdag met 1-0 gewonnen van AZ, maar bij de Alkmaarders overheerst vooral frustratie. Aanvoerder Peer Koopmeiners vindt dat zijn ploeg veel meer had verdiend in de Johan Cruijff ArenA. Volgens de middenvelder was AZ grote delen van de wedstrijd de bovenliggende partij, maar ontbrak het opnieuw aan de nodige scherpte voor het doel.
"Het is zonde dat je zo snel die 1-0 tegen krijgt, want we gingen hier met veel vertrouwen heen", vertelt Koopmeiners na afloop tegenover ESPN. De aanvoerder zag zijn ploeg na de vroege achterstand beter in de wedstrijd komen. "Ik denk dat we dat hebben laten zien, op het eerste deel na. Eigenlijk moeten we hier gewoon winnen."
Volgens de middenvelder was het niet nodig geweest dat AZ tegen een nederlaag aanliep. De Alkmaarders slaagden er volgens hem regelmatig in om door de Amsterdamse organisatie heen te voetballen, maar konden dat overwicht niet omzetten in doelpunten.
"Dat is helemaal niet nodig, want gelijk na de 1-0 zie je hoe makkelijk we eigenlijk voetballen en hoe dominant we hier ook gewoon zijn", stelt Koopmeiners. "Maar het maken van doelpunten is op dit moment gewoon even lastig."
Koopmeiners ziet vooral een gebrek aan bezetting en gretigheid in het strafschopgebied. Volgens de aanvoerder creëerde AZ voldoende mogelijkheden om Ajax pijn te doen, maar ontbrak het aan spelers die de kansen daadwerkelijk konden afmaken. "Je moet mensen in de box krijgen om te scoren, zo simpel is het", legt hij uit.
"Daar zijn we gewoon niet gretig genoeg voor. We komen best aardig door op de flanken, maar dan is de bezetting niet goed. We hebben de kansen wel gehad. Eigenlijk verdien je hier gewoon te winnen."
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Koopmeiners na Ajax-AZ: "Eigenlijk moeten we hier gewoon winnen"
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