Koopmeiners na Ajax-AZ: "Eigenlijk moeten we hier gewoon winnen"

Ajax heeft zaterdag met 1-0 gewonnen van AZ, maar bij de Alkmaarders overheerst vooral frustratie. Aanvoerder Peer Koopmeiners vindt dat zijn ploeg veel meer had verdiend in de Johan Cruijff ArenA. Volgens de middenvelder was AZ grote delen van de wedstrijd de bovenliggende partij, maar ontbrak het opnieuw aan de nodige scherpte voor het doel.

"Het is zonde dat je zo snel die 1-0 tegen krijgt, want we gingen hier met veel vertrouwen heen", vertelt Koopmeiners na afloop tegenover ESPN. De aanvoerder zag zijn ploeg na de vroege achterstand beter in de wedstrijd komen. "Ik denk dat we dat hebben laten zien, op het eerste deel na. Eigenlijk moeten we hier gewoon winnen." Volgens de middenvelder was het niet nodig geweest dat AZ tegen een nederlaag aanliep. De Alkmaarders slaagden er volgens hem regelmatig in om door de Amsterdamse organisatie heen te voetballen, maar konden dat overwicht niet omzetten in doelpunten.