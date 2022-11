Geschreven door Jessica Westdijk 01 nov 2022 om 09:11

Ajax heeft maandag bekend gemaakt dat het geen gebruik maakt van de optie om Mohammed Ihattaren te kopen van Juventus.

Dat zal voor niemand meer als een verrassing komen, de middenvelder annex aanvaller was al een tijdje uit beeld bij Ajax 1. Rond de zomer gingen er geluiden op over criminele connecties en de auto van Ihattaren werd in brand gestoken. Voor de veiligheid trainde hij niet meer mee met Ajax 1 en daarna keerde hij ook niet meer terug. Alfred Schreuder gaf maandag op de persconferentie voor het duel met Rangers aan dat hij Ihattaren 7 of 8 weken geleden voor het laatst heeft gesproken.

Begin januari keert Ihattaren dus terug naar Juventus. Zijn optreden in de bekerfinale tegen PSV blijft het enige officiële optreden in Ajax 1.