‘Kopenhagen gaat zich opnieuw versterken met een ex-Ajacied'

FC Kopenhagen staat op het punt Dominik Kotarski over te nemen van PAOK Saloniki. De Kroatische doelman speelde eerder vier jaar voor Ajax, maar kwam alleen uit voor Jong Ajax

Via HNK Gorica belandde hij uiteindelijk bij PAOK, waar hij zich in de kijker speelde van de Deense club. Na het vertrek van Diant Ramaj wil Kopenhagen de 24-jarige Kotarski nu aantrekken als nieuwe eerste keeper.

Volgens Tipsbladet is er inmiddels een akkoord bereikt over een transfersom van vijf miljoen euro plus bonussen. De deal wordt deze week al afgerond, zo meldt het medium.