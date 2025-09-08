Kick-Off
Driessen snoeihard over ex-Ajacied: "Wordt grootste miskoop ooit"
Meldingen
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Koppen groot gevaar voor gezondheid': "Pedagogisch onverantwoord"

Arthur
bron: Voetbalpraat
Davy Klaassen kopt de bal
Davy Klaassen kopt de bal Foto: © Pro Shots

De discussie over de gevaren van koppen in het voetbal laait opnieuw op. De Nederlandse Sportraad adviseerde woensdag om koppen voor kinderen tot twaalf jaar volledig te verbieden. Volgens de raad kan herhaaldelijk contact met het hoofd leiden tot chronisch hersenletsel, waaronder dementie. 

"Kinderen en jongeren zijn extra kwetsbaar, omdat hun hersenen nog in ontwikkeling zijn", klinkt het in het advies dat staatssecretaris Judith Tielen (VWS) in ontvangst nam. Het onderwerp staat al langer in de schijnwerpers. In steeds meer landen wordt gekeken naar maatregelen om jonge spelers te beschermen tegen hersenschade. Toch stuit een verbod in Nederland op weerstand, onder meer bij bondscoach Ronald Koeman.

Tijdens een persconferentie reageerde Koeman koel op het advies. "Ik begreep van Edwin Goedhart (bondsarts KNVB, red.) dat kinderen op die leeftijd gemiddeld één keer per twaalf wedstrijden koppen. Dan denk ik: waar maak je je druk om? Ik denk niet dat het voetballers zijn die hierover praten in de medische wereld. Het hoort bij voetbal. In een wedstrijd moet je koppen als het nodig is", aldus de bondscoach.

Ook bij ESPN's Voetbalpraat kwam het advies ter sprake. RTV Oost-journalist Tijmen van Wissing wees erop dat de uitspraken van Koeman niet overal goed zullen vallen. "Ik heb thuis een kinderneuroloog zitten", verwees hij naar zijn vrouw. "Die heeft vol afschuw gekeken naar de bondscoach, denk ik. Kinderneurologen vinden dat het koppen echt meteen aan banden gelegd moet worden."

Van Wissing zelf begrijpt de terughoudendheid van Koeman wel. "Ik was het helemaal met Koeman eens. Kom op, koppen hoort ook bij voetbal. Ze hebben ook bij de jeugd ingevoerd dat er geen winnaar of verliezer meer is. Dat zal op lange termijn ook allemaal wel pedagogisch onverantwoord zijn. Je moet ook nog wel een beetje gewoon van de oude stempel zijn."

Gerelateerd:
Jan Streuer kijkt toe in De Grolsch Veste

Streuer: "Over de spelersgroep van Ajax kun je hetzelfde zeggen"

0
Jack van Gelder

Van Gelder uit flinke kritiek: "Jammer dat dit nu is gebeurd"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Perez

Kenneth Perez: "Ik denk dat het een toevoeging is voor Ajax:

0
Erik ten Hag

Erik ten Hag genoemd voor FC Twente: "Als je die kunt krijgen..."

0
Johan Derksen

Johan Derksen doet oproep aan Ajax: "Dan is Vitesse uit de brand"

0
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis laakt klassement: "Maar ik was nergens te vinden..."

0
Mitchell Dijks bij een uitwedstrijd van Fortuna Sittard

Mitchell Dijks kijkt ogen uit in Vietnam: "Ik moest bijna kotsen"

0
René van der Gijp

René van der Gijp adviseert Erik ten Hag: "Als ik hem was..."

0
Brian Brobbey

Brobbey emotioneel na Ajax-transfer: "Ik ga hem wel missen, ja"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd