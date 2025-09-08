'Koppen groot gevaar voor gezondheid': "Pedagogisch onverantwoord"

De discussie over de gevaren van koppen in het voetbal laait opnieuw op. De Nederlandse Sportraad adviseerde woensdag om koppen voor kinderen tot twaalf jaar volledig te verbieden. Volgens de raad kan herhaaldelijk contact met het hoofd leiden tot chronisch hersenletsel, waaronder dementie.

"Kinderen en jongeren zijn extra kwetsbaar, omdat hun hersenen nog in ontwikkeling zijn", klinkt het in het advies dat staatssecretaris Judith Tielen (VWS) in ontvangst nam. Het onderwerp staat al langer in de schijnwerpers. In steeds meer landen wordt gekeken naar maatregelen om jonge spelers te beschermen tegen hersenschade. Toch stuit een verbod in Nederland op weerstand, onder meer bij bondscoach Ronald Koeman.

Tijdens een persconferentie reageerde Koeman koel op het advies. "Ik begreep van Edwin Goedhart (bondsarts KNVB, red.) dat kinderen op die leeftijd gemiddeld één keer per twaalf wedstrijden koppen. Dan denk ik: waar maak je je druk om? Ik denk niet dat het voetballers zijn die hierover praten in de medische wereld. Het hoort bij voetbal. In een wedstrijd moet je koppen als het nodig is", aldus de bondscoach.

Ook bij ESPN's Voetbalpraat kwam het advies ter sprake. RTV Oost-journalist Tijmen van Wissing wees erop dat de uitspraken van Koeman niet overal goed zullen vallen. "Ik heb thuis een kinderneuroloog zitten", verwees hij naar zijn vrouw. "Die heeft vol afschuw gekeken naar de bondscoach, denk ik. Kinderneurologen vinden dat het koppen echt meteen aan banden gelegd moet worden."

Van Wissing zelf begrijpt de terughoudendheid van Koeman wel. "Ik was het helemaal met Koeman eens. Kom op, koppen hoort ook bij voetbal. Ze hebben ook bij de jeugd ingevoerd dat er geen winnaar of verliezer meer is. Dat zal op lange termijn ook allemaal wel pedagogisch onverantwoord zijn. Je moet ook nog wel een beetje gewoon van de oude stempel zijn."