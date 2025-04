Kortsmit ontsnapt aan rood tegen Ajax? "Een goede beslissing"

Kortsmit verspeelde de bal en moest de spits van Ajax met een 'judogreep' van het scoren houden. Ajax kreeg een strafschop, maar volgens velen had Kortsmit ook een rode kaart moeten hebben. Verweij weet dat Danny Makkelie wel de juiste beslissing nam door geel te geven. “Nou zijn Makkelie en Serdar Gözübüyük afgelopen week bij een of andere FIFA-seminar geweest. En dat is met het oog op het WK voor clubteams", begint hij in Kick-off.

Volgens de journalist is het volgens de regels terecht dat de doelman van NAC Breda geen rode kaart kreeg van de scheidsrechter. "Omdat Konadu met zijn rug naar de goal stond, volstond een gele kaart", legt hij uit. "Dat schijnt de goede beslissing te zijn geweest."