Kortsmit over penalty-moment: "Hij blokkeert mij een beetje"

NAC kwam op 1-0 voor door een goal van Feyenoord-huurling Leo Sauer, maar toen ging Kortsmit de fout in en kreeg Ajax een strafschop. "Ik krijg een terugspeelbal en wilde hem direct wegschieten, maar hij was iets te hard. Eigenlijk moet ik dat alsnog doen, en anders na die aanname wel", erkent de sluitpost voor de camera van ESPN.

"Ik doe dit eigenlijk nooit, dat kappen", blikt hij terug. "Als ik het zo zie, is het wel licht. Er komt een soort worsteling en dan legt de scheidsrechter hem op de stip. Op het moment zelf weet je het nog niet, hij blokkeert mij een beetje. Dan hoop je dat dat erg is, maar als ik het zo terugzie, valt dat ook wel mee. Na die worsteling kan je hem geven."

Kortsmit had na hele lange tijd weer eens een basisplek voor de club uit Breda. "Voor mij was het ook wel een verrassing. Ajax heeft moeite met lange ballen en die kan ik wel geven. Dan krijg je zo'n momentje, dat is wel zuur", vertelt de doelman. Hoewel Davy Klaassen niets begreep van de gele kaart en zelfs rood wilde zien, vreesde Kortsmit niet. "Ik was op dat moment niet bang voor een rode kaart."