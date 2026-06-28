Koster niet langer hoofd vrouwenvoetbal Ajax: "Wil blijven bouwen"
Daphne Koster heeft een nieuwe functie bij Ajax. Met ingang van 1 juni 2026 is zij gestart als Hoofd Strategie Vrouwenvoetbal. De 45-jarige oud-speelster was jarenlang hoofd vrouwenvoetbal bij de Amsterdammers.
"Ik heb Ajax van dichtbij zien ontstaan, groeien en professionaliseren. Ik ben trots op de rol die ik daarin heb mogen spelen", reageert Koster op de clubwebsite. "Die ontwikkeling vraagt steeds opnieuw om visie, richting en de moed om niet alleen vooruit te kijken, maar ook de keuzes te maken die nodig zijn om verder te groeien."
De doelen voor de komende jaren zijn duidelijk: "In deze nieuwe rol wil ik blijven bouwen aan de strategische koers van het vrouwenvoetbal binnen Ajax, met aandacht voor opleiding, prestatie en internationale ontwikkeling. Uiteindelijk gaat het erom dat wij als Ajax een club willen zijn waarin de potentie van meiden en vrouwen niet alleen wordt gezien, maar structureel wordt ontwikkeld en vertaald naar sportieve, commerciële en maatschappelijke waarde, én naar verbinding met supporters."
In haar nieuwe functie gaat Koster zich richten op de brede ontwikkeling van Ajax op het gebied van opleiding, nationale- en internationale groei, zo meldt Ajax. Koster begon na haar actieve spelerscarrière als eindverantwoordelijke van de Amsterdamse vrouwentak.
Gedurende de tweede helft van het seizoen 2024/25 nam Koster een sabbatical. In die periode namen Dolf Roks en Loïs Schenkel een groot deel van haar taken over. Na haar terugkeer is gewerkt aan een nieuwe structuur met oog voor groei en verdere ontwikkeling van het vrouwenvoetbal bij Ajax, aldus de club. Daaruit kwam de beslissing om deze nieuwe strategische rol te creëren, waarbij Dolf Roks als Technisch Manager en Loïs Schenkel als Manager Vrouwenvoetbal blijven fungeren.
'Ajax slaat toe; Romano meldt transfer van ruim tien miljoen euro'
Koster niet langer hoofd vrouwenvoetbal Ajax: "Wil blijven bouwen"
Forse kritiek op Weghorst: "Daar prikken supporters wel doorheen"
Yolanthe Cabau openhartig over oud-Ajacied: "Houden van elkaar"
Godts heeft hoge verwachtingen van teamgenoot: "Hij kan het"
Ten Hag verdedigt Weghorst-transfer: "Dat heeft FC Twente nodig"
Vertrokken Ajax-talent: "Ik vind dat ik de kans had moeten krijgen"
Kieft oordeelt: "Dan had hij er bij Ajax ook twintig gemaakt"
Brobbey duidelijk: "Farioli bleef me niet voor niets opstellen"
Míchel zorgt voor enthousiasme: "Als persoon geef ik hem een 10"
'Twijfels over spectaculaire Ajax-transfer: geen bod op tafel'
'Italiaanse Serie A-club meldt zich voor vertrekkende Ajacied'
'Voormalig Ajax-target rondt miljoenentransfer van 22 miljoen af'
Controverse om afgekeurde goal ex-Ajacied Colombia - Portugal
Theo Janssen over ambities: "Waarom zou ik dan de cursus doen?"
'Ajax kan Itakura mogelijk verkopen; oude club toont interesse'
Van der Wiel blikt terug: "Ik werd daarbij door niemand geholpen"
'Henrique naar Ajax; Braziliaan bereid veel salaris in te leveren'
'Ajax-deal nadert afronding; medische keuring dit weekend gepland'
Driessen kritisch op keuze Koeman: "Geef zo'n jongen de kans"
Steur kiest 'Ajacied van volgend seizoen': "Hele hoge verwachtingen"
Ajax ziet target in back: "Vrije trappen nemen à la Roberto Carlos"
'Ajax heeft linksback binnen: ESPN meldt akkoord met Braziliaan'
Zahouani ziet voorbeeld in oud-Ajacied: "Hoop dat te bereiken"
BREAKING: Ajax en Marijn Beuker gaan wegen officieel scheiden
'Ajax is klaar met Beuker: bestuurder onderweg naar uitgang'
Ajax haalt afscheidswoord van Wout Weghorst razendsnel offline
Wout Weghorst weg bij Ajax: "Mijn periode hier is niet geslaagd"
Ten Hag: "Speler als Weghorst normaal onhaalbaar voor FC Twente"
Wout Weghorst spits van FC Twente: "Er bleef nog één droom over"