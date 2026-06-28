Koster niet langer hoofd vrouwenvoetbal Ajax: "Wil blijven bouwen"

Daphne Koster heeft een nieuwe functie bij Ajax. Met ingang van 1 juni 2026 is zij gestart als Hoofd Strategie Vrouwenvoetbal. De 45-jarige oud-speelster was jarenlang hoofd vrouwenvoetbal bij de Amsterdammers.

"Ik heb Ajax van dichtbij zien ontstaan, groeien en professionaliseren. Ik ben trots op de rol die ik daarin heb mogen spelen", reageert Koster op de clubwebsite. "Die ontwikkeling vraagt steeds opnieuw om visie, richting en de moed om niet alleen vooruit te kijken, maar ook de keuzes te maken die nodig zijn om verder te groeien."

De doelen voor de komende jaren zijn duidelijk: "In deze nieuwe rol wil ik blijven bouwen aan de strategische koers van het vrouwenvoetbal binnen Ajax, met aandacht voor opleiding, prestatie en internationale ontwikkeling. Uiteindelijk gaat het erom dat wij als Ajax een club willen zijn waarin de potentie van meiden en vrouwen niet alleen wordt gezien, maar structureel wordt ontwikkeld en vertaald naar sportieve, commerciële en maatschappelijke waarde, én naar verbinding met supporters."