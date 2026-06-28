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Ajax bestuur & beleid

Koster niet langer hoofd vrouwenvoetbal Ajax: "Wil blijven bouwen"

Amber
bron: Ajax
Daphne Koster
Daphne Koster Foto: © Pro Shots

Daphne Koster heeft een nieuwe functie bij Ajax. Met ingang van 1 juni 2026 is zij gestart als Hoofd Strategie Vrouwenvoetbal. De 45-jarige oud-speelster was jarenlang hoofd vrouwenvoetbal bij de Amsterdammers.

"Ik heb Ajax van dichtbij zien ontstaan, groeien en professionaliseren. Ik ben trots op de rol die ik daarin heb mogen spelen", reageert Koster op de clubwebsite. "Die ontwikkeling vraagt steeds opnieuw om visie, richting en de moed om niet alleen vooruit te kijken, maar ook de keuzes te maken die nodig zijn om verder te groeien."

De doelen voor de komende jaren zijn duidelijk: "In deze nieuwe rol wil ik blijven bouwen aan de strategische koers van het vrouwenvoetbal binnen Ajax, met aandacht voor opleiding, prestatie en internationale ontwikkeling. Uiteindelijk gaat het erom dat wij als Ajax een club willen zijn waarin de potentie van meiden en vrouwen niet alleen wordt gezien, maar structureel wordt ontwikkeld en vertaald naar sportieve, commerciële en maatschappelijke waarde, én naar verbinding met supporters."

In haar nieuwe functie gaat Koster zich richten op de brede ontwikkeling van Ajax op het gebied van opleiding, nationale- en internationale groei, zo meldt Ajax. Koster begon na haar actieve spelerscarrière als eindverantwoordelijke van de Amsterdamse vrouwentak.

Gedurende de tweede helft van het seizoen 2024/25 nam Koster een sabbatical. In die periode namen Dolf Roks en Loïs Schenkel een groot deel van haar taken over. Na haar terugkeer is gewerkt aan een nieuwe structuur met oog voor groei en verdere ontwikkeling van het vrouwenvoetbal bij Ajax, aldus de club. Daaruit kwam de beslissing om deze nieuwe strategische rol te creëren, waarbij Dolf Roks als Technisch Manager en Loïs Schenkel als Manager Vrouwenvoetbal blijven fungeren.

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