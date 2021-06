Geschreven door Jessica Westdijk 17 jun 2021 om 14:06

Dominik Kotarski wordt komend seizoen door Ajax verhuurd aan HNK Gorica, in zijn vaderland Kroatië.

De doelman speelt inmiddels 4 jaar bij Ajax en keept voornamelijk in Jong Ajax. Hopelijk hij nog geen minuten maakte in Ajax 1 en nu dus verhuurd wordt, is hij lovend over de club: “Ik kan geen slecht woord zeggen over mijn tijd bij Ajax. Het is een heel grote club en ik heb de laatste vier jaar heel veel geleerd”, aldus de doelman op de website van HNK Gorica. “Ik miste alleen wedstrijden op het hoogste niveau. Dit is een goede oplossing voor mij en voor de club.” HNK Gorica werd afgelopen seizoen vijfde in de Kroatische competitie.

Bij Ajax ligt Kotarski nog tot medio 2023 vast.