Verweij: "Wáárom gaat ESPN nu ook journalistje proberen te spelen?"
Kovács ging weg bij Ajax: "Zeiden dat ik geen kans meer kreeg"

Arthur
bron: Noordhollands Dagblad
Bendegúz Kovács
Bendegúz Kovács Foto: © BSR Agency

Bendegúz Kovács vertrok afgelopen zomer transfervrij bij Ajax, omdat de club vond dat hij niet goed genoeg was. De achttienjarige Hongaar vertelt hierover in gesprek met het Noordhollands Dagblad.

Ajax besloot zijn aflopende contract niet te verlengen, waardoor Kovács gratis de overstap naar AZ kon maken. In Alkmaar speelt hij momenteel voor AZ O19. "Ze zeiden dat ik geen kans meer zou krijgen, ze gaven de voorkeur aan andere spelers", vertelt Kovács over zijn vertrek bij Ajax. "Ze vonden me niet goed genoeg. Dus ja, dat moest ik accepteren. Dan moet je niet opgeven, dan moet je door."

AZ toonde wel interesse in de jonge aanvaller. Kovács is dan ook "heel blij" met de geboden kans. "Dit is een heel mooie club, met een heel goede opleiding en we spelen ook nog Youth League. En ik heb een contract voor drie jaar getekend. Dat geeft rust." Tot nu toe heeft de Hongaar acht doelpunten gemaakt in negen wedstrijden.

0 reacties
