Geschreven door Jordi Smit 19 feb 2020 om 13:02

© Proshots

Ajax doet er goed aan om Mike Trésor Ndayishimiye van Willem II over te nemen. Dat stelt Hans Kraaij Junior bij Fox Sports.

Kraaij denkt dat de middenvelder uitstekend in Amsterdam zou passen. “Ik denk dat hij zowel bij Ajax, dat misschien een ‘nummer tien’ nodig heeft, als bij Feyenoord en PSV past. Ik kan me bijna niet aan de indruk onttrekken dat je heel weinig risico bij hem neemt als je hem voor een miljoen of drie koopt. Ik zou hem meteen halen.”

“Hij is een van de weinige spelers die, als hij heel kort gedekt wordt, kan voelen waar ze zijn”, vervolgt Kraaij. “Hij kan in de dekking wegdraaien met zijn linker- en rechterbeen, buitenkant rechts, heeft een vies schot en is behendig. Het enige wat hij meer moet doen, is goals maken op die positie.”

De Amsterdammers zijn druk op zoek naar een vervanger op de nummer 10-positie. Ook de naam van Mohamed Ihattaren valt steeds vaker. Mister Ajax Sjaak Swart ziet de middenvelder graag komen, zo vertelde hij in de voetbalpodcast van De Telegraaf. “Het is een mooie voetballer. Het ligt eraan wat hij wil. Qua voetbal vind ik hem net zo’n speler als Odegaard. Dat is ook zo’n type die vanaf rechts kan spelen en op tien kan”, aldus Swart.