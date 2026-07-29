Kraay adviseert: "Als ik Cruijff was, zou ik elk bod accepteren"

Hans Kraay heeft weinig vertrouwen in Josip Sutalo en vindt dat Ajax niet lang hoeft na te denken wanneer er een bod op de Kroatische verdediger binnenkomt. De ESPN-analist is al langer kritisch op Sutalo en ziet volgens hem zelfs een jong talent als Aaron Bouwman momenteel als een betere optie.

In zijn column voor Voetbal International bespreekt Kraay bij elke topclub een talent dat volgens hem aandacht verdient. Bij Ajax komt hij echter ook terug op Sutalo. "Zoals je weet ben ik niet zo’n groot fan van Josip Sutalo", schrijft de verslaggever. "Ik vind hem aan de bal heel verschrikkelijk matig. Als hij een breedtebal krijgt van Youri Baas, moet hij hem eerst onder zijn voet drie keer met zijn noppen beroeren. Dat niemand hem dat heeft afgeleerd bij Ajax is een godswonder."

Volgens Kraay laat de 25-jarige verdediger ook in defensief opzicht te vaak steken vallen. Daarbij verwijst hij naar een cruciaal moment in de titelstrijd van Ajax. "Bij Ajax zullen ze nog steeds niet vergeten zijn hoe hij heel groot medeverantwoordelijk was voor het niet kampioen worden, door tegen FC Groningen in blessuretijd dwars door iemand heen te dekken, dat de vrije trap opleverde en het niet kampioen worden."