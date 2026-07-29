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Kraay adviseert: "Als ik Cruijff was, zou ik elk bod accepteren"

Amber
bron: Voetbal International
Hans Kraay junior
Hans Kraay junior Foto: © Pro Shots

Hans Kraay heeft weinig vertrouwen in Josip Sutalo en vindt dat Ajax niet lang hoeft na te denken wanneer er een bod op de Kroatische verdediger binnenkomt. De ESPN-analist is al langer kritisch op Sutalo en ziet volgens hem zelfs een jong talent als Aaron Bouwman momenteel als een betere optie.

In zijn column voor Voetbal International bespreekt Kraay bij elke topclub een talent dat volgens hem aandacht verdient. Bij Ajax komt hij echter ook terug op Sutalo. "Zoals je weet ben ik niet zo’n groot fan van Josip Sutalo", schrijft de verslaggever. "Ik vind hem aan de bal heel verschrikkelijk matig. Als hij een breedtebal krijgt van Youri Baas, moet hij hem eerst onder zijn voet drie keer met zijn noppen beroeren. Dat niemand hem dat heeft afgeleerd bij Ajax is een godswonder."

Volgens Kraay laat de 25-jarige verdediger ook in defensief opzicht te vaak steken vallen. Daarbij verwijst hij naar een cruciaal moment in de titelstrijd van Ajax. "Bij Ajax zullen ze nog steeds niet vergeten zijn hoe hij heel groot medeverantwoordelijk was voor het niet kampioen worden, door tegen FC Groningen in blessuretijd dwars door iemand heen te dekken, dat de vrije trap opleverde en het niet kampioen worden."

De oud-voetballer vindt dan ook dat Ajax moet meewerken aan een vertrek van Sutalo als er interesse komt. "Als ik Jordi Cruijff was, zou ik elk bod op Sutalo accepteren."

Volgens Kraay biedt een transfer bovendien financiële ruimte én kansen voor andere spelers. "En heb je in Ko Itakura én … Aaron Bouwman twee betere rechter centrale verdedigers. Ik weet heus wel dat er nog het een en ander aan Bouwman mankeert, maar hij is nu echt al beter dan Sutalo hoor."

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