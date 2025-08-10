TransferPioniers
"Hakim Ziyech terug naar Ajax? Die club heeft wel behoefte aan hem"
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Ajax

Kraay: 'Ajax-aanwinst beste centrale verdediger van Eredivisie'

Sara
bron: Goedemorgen Eredivisie
Hans Kraay Junior
Hans Kraay Junior Foto: © BSR Agency

Hans Kraay Jr. is zeer te spreken over Ko Itakura. Volgens de verslaggever en analist van ESPN is de Japanner alles wat je van een verdediger kan verlangen. 

"Ajax heeft de afgelopen dagen de beste centrale verdediger die Nederland gaat hebben gehaald", begint Kraay in Goedemorgen Eredivisie lovend over Itakura. De Amsterdammers wisten de Japanner vrijdag binnen te halen en kaapten hem voor de neus van Feyenoord en PSV weg. 

"Ik heb hem met veel liefde gevolgd bij FC Groningen, en ik heb ook nog wel wat in Duitsland gezien", vervolgt Kraay over Itakura, die in Duitsland uitkwam voor Schalke 04 en Borussia Mönchengladbach. "Hij is goed in de lucht, heeft een goede inspeelpass, geeft goede rugdekking, dribbelt in op het middenveld en heeft een spijkerharde technische tackle", klinkt het lyrisch. 

Kraay durft zelfs te zeggen dat Itakura geen mankementen heeft. "Hij heeft geen zwakke punten. Het is een geweldige aankoop, die Itakura", besluit de analist zijn lofzang in Goedemorgen Eredivisie. 

Ajax Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws Ko Itakura
