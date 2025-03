Kraay analyseert: "Ajax mocht met shirt uit de broek spelen"

Tijdens de uitzending van De Oranjezondag haalde Hans Kraay jr. met een grote glimlach herinneringen op aan zijn jeugd bij Feyenoord. Samen met René van der Gijp speelde hij vanaf zijn veertiende in de B1 van de Rotterdammers, in een tijd waarin de club nog stevig vasthield aan discipline, traditie én strenge vaders. Ook wijst hij naar Ajax in zijn jonge jaren.

"Hij en ik speelden vanaf ons veertiende bij Feyenoord. Dat heette toen in de B1 en in De Kuip zaten 60.000 mensen. Wij speelden ook voorwedstrijden voor Feyenoord-Ajax," begint Kraay.

Toch was het geen luxe bestaan voor de talenten. "Nu, bij elke amateurclub krijgt het hele elftalletje shirts, broekjes, kousen. Wij moesten zelf bij Feyenoord onze broekjes, shirts en kousen kopen. Mijn moeder heeft het broekje zo'n 721 keer gewassen. Het is een hele andere kleur geworden en mijn sokken zijn gewoon een halve meter lager dan bij René. Hij had elke twee weken een nieuw shirt, een nieuwe broek, een nieuwe kousen die perfect tot onder zijn knieschijf zaten. Alles aan René was mooi en alles aan mij was lelijk, en speelde ik ook. Ik gaf hem alle ballen."

Ook de vaders van Kraay en Van der Gijp speelden een opvallende rol. "Zijn vader Wim van der Grijp en mijn vader stonden altijd 30, 40 meter verder dan alle andere vaders en als we dan met 6-2 gewonnen hadden van Sparta B1, dan werden die jongens op hun schouders geslagen. En je kreeg een knaak omdat je een voorzet hebt. René had er dan vier gemaakt en ik eentje toevallig. Dan liepen we daar en zei zijn pa: 'de laatste 10 minuten was je niet goed' en mijn pa: 'ik heb van jou helemaal niks goeds gezien.' Die waren zo ongelooflijk kritisch."

Discipline was heilig bij de club, weet Kraay zich nog goed te herinneren. "Wij moesten ook altijd naar de kapper. Bij Ajax mochten ze met shirt uit de broek. Wij moesten bij Feyenoord shirt in de broek van meneer Blankemeijer, hij was de grote baas. Ajax mocht met afgezakte kousen als we tegen ze speelden. Wij moesten de kousen omhoog en wij mochten geen haren over onze oren hebben."