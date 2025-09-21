AD Voetbalpodcast
Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Kraay beschermt Heitinga: "Aankopen zitten Ajax-parel in de weg"

Thomas
bron: Goedemorgen Eredivisie
John Heitinga in gesprek met Hans Kraay junior bij ESPN
John Heitinga in gesprek met Hans Kraay junior bij ESPN Foto: © Pro Shots

Hans Kraay jr. neemt het op voor John Heitinga in de discussie over vermeende 'kapitaalvernietiging' bij Ajax. De trainer kreeg eerder kritiek omdat dure aankopen niet altijd in de basis starten, maar volgens Kraay ligt de verantwoordelijkheid bij iemand anders.

"In maart 2024 stelde Ajax-directeur Alex Kroes dat een speler niet opstellen gelijkstaat aan kapitaalvernietiging. Heitinga werd hier mee geconfronteerd en reageerde helder: 'Uiteindelijk bepaal ik de opstelling.' Ik denk hetzelfde als wat ik toen Kroes dit zei al dacht: ik geloof daar niet in", aldus Kraay bij Goedemorgen Eredivisie. "De trainer bepaalt de opstelling. Je kan echt wel eens overleggen, maar de trainer is de baas."

De analist wijst juist naar het aankoopbeleid van Ajax als oorzaak van de huidige scheve verhoudingen in de selectie. "Kroes heeft te veel van dezelfde soort spelers gehaald. Dat mag hij zichzelf aanrekenen. Gloukh is gehaald als nummer tien. Maar volgens voormalig Ajax-scout Hans van der Zee, die ik onlangs tegenkwam, was hij bij Salzburg niet goed genoeg als tien. Daarom stond hij daar vaak hangend vanaf links."

Die plek is volgens Kraay al overbevolkt. "Je hebt al Godts, Edvardsen, Moro… en dan dus nóg Gloukh. Ik denk dat Ajax één Gloukh of Moro te veel heeft. En die staan ook nog Bounida in de weg. Die zie ik vaak bij Jong Ajax spelen, dat is echt een parel voor de toekomst." Zijn conclusie is dan ook duidelijk: "Om Heitinga nu te beschuldigen van kapitaalvernietiging, daar doe ik niet aan mee."

Zet in op Ajax tegen PSV!

Ajax speelt zondagmiddag de topper tegen PSV. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Vitezslav Jaros

Jaros met duidelijke boodschap: "Komen naar Eindhoven om te winnen"

0
Luis Suarez in zijn tijd bij Ajax

Suárez-record in gevaar: Ajacied kan geschiedenis schrijven vandaag

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden John Heitinga Hans Kraay junior Rayane Bounida
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René van der Gijp

René van der Gijp: "Zo niet, dan wordt hij verhuurd aan Ajax"

0
Hans Kraay jr.

Kraay vergelijkt Ajax: "Middelmatige ploegen doen dat een kwartiertje"

0
Maccabi Tel Aviv-fans met een pyro in het uitvak van Ajax

Bewijsmateriaal teruggevonden van wangedrag rond Ajax - Maccabi

0
Danique Tolhoek

VIDEO: Ajax Vrouwen wint van Sturm Graz en gaat door in Europa

0
John Heitinga

Ajax en Heitinga krijgen complimenten: "Het plan klopte wel"

0
Valentijn Driessen

Driessen gaat niet mee met Heitinga: "Natuurlijk wel een thema"

0
De Vrij en Dumfries met Inter in de Champions League

Dumfries kreeg beuk van Ajacied: "Ik moest er wel even om lachen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 5 10 15
2 PSV 5 9 12
3 Ajax 5 6 11
4 AZ 4 5 10
5 NEC Nijmegen 5 8 9
6 FC Utrecht 5 7 9
7 FC Groningen 5 1 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd