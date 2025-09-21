Kraay beschermt Heitinga: "Aankopen zitten Ajax-parel in de weg"

"In maart 2024 stelde Ajax-directeur Alex Kroes dat een speler niet opstellen gelijkstaat aan kapitaalvernietiging. Heitinga werd hier mee geconfronteerd en reageerde helder: 'Uiteindelijk bepaal ik de opstelling.' Ik denk hetzelfde als wat ik toen Kroes dit zei al dacht: ik geloof daar niet in", aldus Kraay bij Goedemorgen Eredivisie. "De trainer bepaalt de opstelling. Je kan echt wel eens overleggen, maar de trainer is de baas."

De analist wijst juist naar het aankoopbeleid van Ajax als oorzaak van de huidige scheve verhoudingen in de selectie. "Kroes heeft te veel van dezelfde soort spelers gehaald. Dat mag hij zichzelf aanrekenen. Gloukh is gehaald als nummer tien. Maar volgens voormalig Ajax-scout Hans van der Zee, die ik onlangs tegenkwam, was hij bij Salzburg niet goed genoeg als tien. Daarom stond hij daar vaak hangend vanaf links."

Die plek is volgens Kraay al overbevolkt. "Je hebt al Godts, Edvardsen, Moro… en dan dus nóg Gloukh. Ik denk dat Ajax één Gloukh of Moro te veel heeft. En die staan ook nog Bounida in de weg. Die zie ik vaak bij Jong Ajax spelen, dat is echt een parel voor de toekomst." Zijn conclusie is dan ook duidelijk: "Om Heitinga nu te beschuldigen van kapitaalvernietiging, daar doe ik niet aan mee."