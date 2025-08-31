AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-08-28
Ahmetcan Kaplan
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord en zwaait verdediger tijdelijk uit'
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
Kraay beschermt Heitinga: "Dan ben je niet goed bij je hoofd"

Thomas
bron: Goedemorgen Eredivisie
Hans Kraay Junior
Hans Kraay Junior Foto: © BSR Agency

Hans Kraay jr. vindt dat Ajax-trainer John Heitinga niet te snel afgerekend mag worden. In Goedemorgen Eredivisie sprak de analist duidelijke taal: ondanks het zeer matige spel tegen FC Volendam verdient de coach volgens hem meer tijd.

"Ze creëren misschien drie, vier honderd procent kansen. Dat is heel weinig", begon Kraay. "Ik heb dit woord nog nooit gebruikt hier aan tafel, maar het is fragiel. Je hebt niet het gevoel dat als Ajax de bal heeft ze FC Volendam voetballend kapot spelen. Ik heb op dit moment niet het gevoel dat er een heel stabiele ploeg staat. Het loopt nog niet."

Toch ziet Kraay genoeg reden om Heitinga nog even te laten zitten. "Vorig jaar was het meer terug. Heitinga wil vooruit. Ik vind dat we hem daar wel de tijd voor moeten geven. We gaan toch niet na drie wedstrijdjes John Heitinga uitzwaaien? Dan zijn we toch met z'n allen door de ratten besnuffeld."

De ESPN-man was nog stelliger in zijn conclusie. "Dan zou de leiding ook op moeten stappen. Als je nu aan de poten van Heitinga gaat zagen, dan ben je niet goed bij je hoofd."

Hans Kraay junior John Heitinga
Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Stand
# Team GS DS P
1 NEC Nijmegen 3 11 9
2 PSV 3 9 9
3 Ajax 3 4 7
4 FC Utrecht 3 6 6
5 Feyenoord 2 3 6
6 PEC Zwolle 2 3 6
7 FC Groningen 4 0 6
