Kraay beschermt Heitinga: "Dan ben je niet goed bij je hoofd"

"Ze creëren misschien drie, vier honderd procent kansen. Dat is heel weinig", begon Kraay. "Ik heb dit woord nog nooit gebruikt hier aan tafel, maar het is fragiel. Je hebt niet het gevoel dat als Ajax de bal heeft ze FC Volendam voetballend kapot spelen. Ik heb op dit moment niet het gevoel dat er een heel stabiele ploeg staat. Het loopt nog niet."

Toch ziet Kraay genoeg reden om Heitinga nog even te laten zitten. "Vorig jaar was het meer terug. Heitinga wil vooruit. Ik vind dat we hem daar wel de tijd voor moeten geven. We gaan toch niet na drie wedstrijdjes John Heitinga uitzwaaien? Dan zijn we toch met z'n allen door de ratten besnuffeld."

De ESPN-man was nog stelliger in zijn conclusie. "Dan zou de leiding ook op moeten stappen. Als je nu aan de poten van Heitinga gaat zagen, dan ben je niet goed bij je hoofd."