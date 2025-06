Kraay: "De stoere trainer van Ajax heb ik nog nooit zien huilen"

Voetbalanalist Hans Kraay jr. heeft in een openhartig interview verteld over de impact van de ziekte van zijn moeder en de pijnlijke situatie thuis die daarop volgde. Zijn moeder leed jarenlang aan dementie en werd uiteindelijk opgenomen op een gesloten afdeling. De ziekte trof niet alleen haar, maar ook het hele gezin Kraay.

"Mijn moeder heeft vijf jaar dementie gehad", begint Kraay. "Mijn vader, de stoere trainer van Ajax, Feyenoord en PSV, heb ik nooit zien huilen. Maar die huilde elke dag." De emotionele last was groot binnen het gezin. Volgens Hans speelde zijn familie een belangrijke rol in de zorg. "Mijn broer, zus en vrouw Sofie hebben alles gedaan. Ik was de allerslapste. Als ik dinsdag naar mijn moeder ging, had ik maandag al buikpijn en daar woensdag nog last van."

De ziekte liet diepe indruk op hem achter. "Weet je wat het is met mensen die zwaar dementie hebben? Dan zijn ze er nog wel, maar ze zijn er al niet meer. Je bent ze al kwijt. Het is echt een vreselijke ziekte." Gelukkig kon Kraay rekenen op een hechte familie. "Ik heb hele sterke mensen om me heen gehad. Een lieve broer, lieve zus."

Ook de relatie met zijn vader kwam ter sprake. De voormalig toptrainer kon moeilijk zijn gevoelens tonen. "Mijn vader heeft nooit kunnen zeggen: 'Hans, ik hou van je.' Daar snakte je als kind toch wel heel erg naar, terwijl ik toch weet dat hij wel veel van me hield."

Kraay sluit af met een emotioneel moment uit zijn eigen vaderschap: "Toen mijn dochter geboren werd, heb ik de eerste week 3000 keer gezegd: 'Ik hou van je, ik hou van je, ik hou van je.'"