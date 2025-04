Kraay over 'tussenjaar' Ajax: "Ze hebben dertig uur gesproken"

Hans Kraay jr. kwam maandagavond in Bar Laat met een opvallend verhaal over de aanstelling van Francesco Farioli bij Ajax. Volgens de analist gingen er uitgebreide gesprekken aan vooraf: de clubleiding en Farioli zouden in totaal zo’n dertig uur met elkaar hebben gesproken voordat de deal rondkwam.

Hans Kraay jr. liet weten dat Francesco Farioli tijdens de gesprekken met Ajax stevig vasthield aan zijn eigen visie. Ondanks de lange onderhandelingen gaf de Italiaan niet toe en uiteindelijk besloot Ajax zich in die filosofie te schikken en met hem in zee te gaan. "Na dat desastreuze vorige seizoen, waarin ze weken bij de onderste plekken stonden, is Farioli uitgenodigd door technisch directeur Alex Kroes. Die hebben drie dagen in een hokje gezeten met alleen maar koffie, koffie en nog eens koffie. Ze hebben dertig uur gesproken en ze zijn samen tot de conclusie gekomen dat hij de beste man was voor het tussenjaar."

Kraay gebruikt het woord tussenjaar, maar geeft ook aan dat dit niet het geval was bij de Amsterdammers. "Ajax is natuurlijk een topclub, daarbij is een tussenjaar not done. Hij heeft wel met zijn redelijk defensieve spel de fans ervan overtuigd dat dit de manier is om te overleven."