Michael Reiziger krijgt kritiek: "Die had hij mee moeten nemen"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Het laatste Ajax Nieuws

Kraay doorziet Grim: "Weet dat hij standvastig aanhanger is"

Arthur
bron: Voetbal International
Hans Kraay junior
Hans Kraay junior Foto: © Pro Shots

Denny Landzaat is deze week toegevoegd aan de technische staf van Ajax 1, zo maakte de club bekend. De 49-jarige oud-international stond maandag al op het trainingsveld als assistent van interim-trainer Fred Grim. Grim nam onlangs het stokje over van John Heitinga, die door de clubleiding werd bedankt voor zijn diensten.

Hans Kraay geeft advies aan Grim in Voetbal International: "Ik hoop voor Ajax dat Fred Kasper Dolberg naast Wout Weghorst als een soort Tadic-Haller-combinatie in de spits zet. Dat gaat Wout helpen, die nu in zijn eentje vijftig meter moet overbruggen, en het gaat Ajax helpen. Ik kan nog steeds aardig tellen. Dolberg heeft er bij Anderlecht de laatste twee jaar achttien en vijftien gemaakt en die goals hebben ze echt nodig."

Toch weet Kraaij iets over Grim. "Máár! Ik weet dat Fred Grim een zeer standvastige aanhanger is van het Ajax-DNA, dus ik verwacht het niet. Ik heb begrepen dat zelfs de tuinset van Fred op zijn terras in een 4-3-3-formatie staat opgesteld", besluit hij.

Het laatste Ajax Nieuws Fred Grim Hans Kraay junior
