Kraay geeft Ajax bestuurlijke tip: "Vragen of hij wil aansluiten"

Hans Kraay jr. vindt dat Ajax meer gebruik moet maken van de kennis en ervaring van Louis van Gaal. Volgens de analist zou het goed zijn als de clubicoon gesprekken gaat voeren met trainer John Heitinga, die momenteel onder druk staat in Amsterdam.

Hoewel er al stemmen opgaan voor een ontslag van Heitinga, is Kraay daar geen voorstander van. In het programma Voetbalpraat op ESPN benadrukte hij dat Van Gaal juist een waardevolle rol kan spelen. "Ik heb toch wel redelijk begrepen dat hij niet zoveel om advies gevraagd wordt. Waarom zou je niet één keer in de week vragen of Louis even aan wil aansluiten bij Heitinga? Ik denk niet dat je er slechter van wordt."

De analist wijst op de goede band tussen beide trainers en de voetbalvisie van Van Gaal. "Ze kennen elkaar goed. Van Gaal houdt van heel erg aanvallend voetbal, maar houdt ook nog weleens van een restverdediging", legt Kraay uit. "Als adviseur eventjes iets dichter op Heitinga om Heitinga's ontslag te voorkomen, ik zou dat wel chique vinden."