Kraay past mening aan over Ajax-aankoop: "Werkelijk ongelofelijk"
Hans Kraay junior heeft stevige kritiek geuit op Marcos Leonardo. De Braziliaanse spits kwam afgelopen zomer voor twintig miljoen euro naar Ajax, maar heeft zijn hoge transfersom voorlopig niet kunnen waarmaken. Volgens de analist van ESPN is het onbegrijpelijk dat de 23-jarige aanvaller nog altijd niet volledig fit is.
Bij Goedemorgen Eredivisie van ESPN bespreekt Kraay het optreden van Ajax tegen NEC (1-1). De analist vindt dat Tolu Arokodare voorlopig altijd de voorkeur moet krijgen boven Leonardo. "Hoe moe Tolu ook is, ik zou hem altijd laten staan. Want die Leonardo is verschrikkelijk. Er wordt twintig miljoen voor die jongen betaald, maar hoe kan je nou niet fit binnen komen bij Ajax."
Vooral de fysieke gesteldheid van Leonardo zorgt voor grote verbazing bij Kraay. De analist begrijpt niet hoe een profvoetballer bij een club als Ajax met een achterstand kan binnenkomen. "Hij is nog niet fit. Dat is toch ongelofelijk. Werkelijk ongelofelijk. Het mooiste beroep op aarde, dan moet je toch fit zijn."
Leonardo maakte afgelopen zomer voor twintig miljoen euro de overstap van Al Hilal naar Amsterdam, maar wist nog geen vaste basisplaats te veroveren. In zijn eerste tien wedstrijden voor Ajax kwam de Braziliaan slechts twee keer tot scoren. Inmiddels moet hij Arokodare voor zich dulden in de pikorde en leek hij voor de blessure van Kasper Dolberg zelfs de derde keuze in de spits.
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